Первое новолуние осени 2024-го: когда ждать и чего опасаться каждому знаку зодиака

Жители России станут свидетелями первого в этом году осеннего новолуния 3 сентября в 04:55 по мск. За два дня до и через два дня после этого события нельзя бездумно тратить деньги и давать ложные обещания, если не хотите проблем. Об этом предупредила астролог Анастасия Грохотова в беседе с «Москвой 24».

«Энергетика данного новолуния может быть немного напряжённой, что способно сбивать нас с привычного ритма, мешать следовать планам и соблюдать дисциплину», — отметила астролог.

Люди будут ощущать на себе влияние новолуния за два дня до и ещё два дня после. В это время следует держать себя в руках и следить за словами, иначе можно подорвать авторитет и потерять доверие окружающих. Астролог посоветовала всем знакам зодиака не придумывать что-то новое и избегать серьёзных рисков. Особое внимание следует уделить финансовому вопросу. Не стоит спешить с покупками и переводами денег, лучше сократить расходы и составить финансовый план.

«Сейчас самое время навести порядок в жизни: проанализировать свои привычки и понять, какие из них действительно полезны, а какие только забирают время и энергию», — рассказала Грохотова.