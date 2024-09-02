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Регион
2 сентября, 18:20

Женщину и двух мужчин нашли мёртвыми в посёлке под Вологдой

В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве трёх человек

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трёх и ранении двух человек в Вологодской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Трёх человек убили под Вологдой. Видео © Telegram / СУ СК России по Вологодской области

«Следственными органами СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин и женщины, а также причинении телесных повреждений ещё двоим лицам в посёлке Рубцово Вологодского округа (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Следствие выяснило, что утром 2 сентября на одном из участков в посёлке Рубцово нашли тела трёх человек с признаками насильственной смерти, а также раненых мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мёртвого младенца нашли в картонной коробке в шкафу в Джидинском районе Бурятии. По данным следствия, отец убил новорождённую дочь и попытался скрыть преступление, спрятав тело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Александра Мышляева
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