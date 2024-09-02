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2 сентября, 08:47

В Бурятии пьяный отец убил новорождённую кроху, а тело спрятал в шкафу среди хлама

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве новорождённой девочки в Бурятии

Мёртвого младенца нашли в картонной коробке в шкафу в Джидинском районе Бурятии. По данным следствия, отец убил новорождённую дочь и попытался скрыть преступление, спрятав тело.

Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль расследование уголовного дела по факту расправы над ребёнком.

По предварительным данным, 31 августа родители малышки, находясь в пьяном состоянии, сильно повздорили. Обиду на супругу мужчина решил выместить на беззащитной крохе. Она умерла от травм, которые нанёс ей отец. Тревогу забила соседка: после скандала она зашла в гости к неблагополучной паре, и, не увидев малышку в своей кроватке, заявила в полицию о пропаже ребёнка. Сотрудники, осмотрев нехороший дом, и обнаружили мёртвую девочку в старом шкафу, стоящим на веранде, где домовладельцы хранили всякий хлам.

Отца, подозреваемого в убийстве, уже задержали и допросили. Он во всём признался и рассказал, что сотворил.

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Ранее металлические футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. А два жителя Неманского района Калининградской области насильно удерживали восьмилетнего мальчика и угрожали ему расправой. Один из мужчин решил, что школьник обижает его сына, и поэтому решил разобраться с ребёнком «по-взрослому».

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Life.ru

Алексей Берковиц
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