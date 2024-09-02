В Бурятии пьяный отец убил новорождённую кроху, а тело спрятал в шкафу среди хлама

По предварительным данным, 31 августа родители малышки, находясь в пьяном состоянии, сильно повздорили. Обиду на супругу мужчина решил выместить на беззащитной крохе. Она умерла от травм, которые нанёс ей отец. Тревогу забила соседка: после скандала она зашла в гости к неблагополучной паре, и, не увидев малышку в своей кроватке, заявила в полицию о пропаже ребёнка. Сотрудники, осмотрев нехороший дом, и обнаружили мёртвую девочку в старом шкафу, стоящим на веранде, где домовладельцы хранили всякий хлам.