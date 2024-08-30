Футбольные ворота убили мальчика на пляже в Нижнем Новгороде

Металлические футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. По информации региональной прокуратуры, трагедия произошла на территории спортивного клуба, расположенного на Набережной Гребного канала.

В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород

По данным местных пабликов, ворота упали прямо на голову мальчику. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что ребёнку пытаются помочь взрослые, которые стали свидетелями трагедии. К несчастью, спасти школьника не удалось.

«Органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в прокуратуре.