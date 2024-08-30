Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 19:45

Футбольные ворота убили мальчика на пляже в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика

Металлические футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. По информации региональной прокуратуры, трагедия произошла на территории спортивного клуба, расположенного на Набережной Гребного канала.

В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород

По данным местных пабликов, ворота упали прямо на голову мальчику. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что ребёнку пытаются помочь взрослые, которые стали свидетелями трагедии. К несчастью, спасти школьника не удалось.

«Органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в прокуратуре.

Страшная трагедия в Сербии: Семья с четырьмя детьми погибла из-за загоревшегося электроскутера
Страшная трагедия в Сербии: Семья с четырьмя детьми погибла из-за загоревшегося электроскутера

Ранее собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку в Кузбассе. Малышка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на неё напала находившаяся на привязи собака.

Обложка ©

Telegram / Мой Нижний Новгород

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров