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19 августа, 10:20

Собака на привязи насмерть загрызла шестилетнюю девочку в Кузбассе

СК: В Кузбассе шестилетняя девочка погибла после нападения собаки на привязи

В посёлке Краснобродский в Кемеровской области шестилетняя девочка погибла после нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи работают на месте нападения собаки на девочку в Кузбассе. Видео © Телеканал "Звезда"

"По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по улице Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на неё напала находившаяся на привязи собака", — приводит сообщение СК телеканал "Звезда".

Ребёнок погиб на месте от полученных ран. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проводятся необходимые судебные экспертизы.

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Ранее в Башкирии собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку во дворе частного дома. Животное также находилось на привязи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer

Мария Любицкая
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