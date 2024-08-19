Собака на привязи насмерть загрызла шестилетнюю девочку в Кузбассе

В посёлке Краснобродский в Кемеровской области шестилетняя девочка погибла после нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи работают на месте нападения собаки на девочку в Кузбассе. Видео © Телеканал "Звезда"

"По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по улице Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на неё напала находившаяся на привязи собака", — приводит сообщение СК телеканал "Звезда".

Ребёнок погиб на месте от полученных ран. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проводятся необходимые судебные экспертизы.