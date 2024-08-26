На суде вскрыли 62 злодеяния «кровавой опекунши», которая полгода прятала убитого ребёнка
Опекуншу на суде обвинили в 62 преступлениях в отношении убитого малыша на Урале
Вероника Наумова. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд
В Екатеринбурге во время судебного заседания выяснилась причастность опекунши Вероники Наумовой к 62 преступлениям в отношении 5-летнего Далера, тело которого полгода было спрятано в сумке в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского суда.
«Органами предварительного расследования Наумова обвиняется в 62 преступлениях против опекаемого ею 5-летнего ребёнка. Судебное следствие продолжается. Следующее заседание состоится 28 октября в 10:30», — указано в тексте. Также суд продлил нахождение под арестом Наумовой до 28 января 2025 года.
Напомним, в Екатеринбурге 2 декабря 2022 года опекунша Вероника Наумова убила шестилетнего Далера и спрятала его тело в сумке в гараже, после чего несколько месяцев делала вид, что мальчик просто потерялся и просила помочь его найти. Только в июне 2023 года следователи нашли убитого Далера. Опекунша была задержана и арестована. Как выяснилось, документы погибшего забрали из детского сада зимой, и женщина ещё полгода после убийства получала пособие на ребёнка. Причём соцработники, которым теперь грозит уголовное наказание, всё это время «не замечали» пропажи мальчика. В мае этого года по данному уголовному делу был задержан и муж Наумовой. Также соучастником проходит племянник опекунши, который бил Далера и связывал в качестве «наказания». Точную причину смерти установила экспертиза: ребёнку наносили удары металлическим предметом, после чего утопили в ванной.