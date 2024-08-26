На суде вскрыли 62 злодеяния «кровавой опекунши‎», которая полгода прятала убитого ребёнка

Опекуншу на суде обвинили в 62 преступлениях в отношении убитого малыша на Урале

В Екатеринбурге во время судебного заседания выяснилась причастность опекунши Вероники Наумовой к 62 преступлениям в отношении 5-летнего Далера, тело которого полгода было спрятано в сумке в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского суда.