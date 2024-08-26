Топила, связывала, запирала: «‎Кровавая опекунша» с Урала показала, как истязала 6-летнего мальчика В Екатеринбурге начался суд над опекуншей, жестоко убившей 6-летнего мальчика 26 августа, 07:37 Вероника Наумова. Обложка © Telegram / Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге начался суд над Вероникой Наумовой, которая являлась опекуном 6-летнего Далера и в 2022 году до смерти избила его, а тело спрятала в гараже. Также по делу проходит её племянник, участвовавший в истязаниях мальчика. Об этом сообщает региональный СУ СК и показывает кадры признательных показаний женщины.

Обвиняемая в убийстве мальчика на месте преступления в Екатеринбурге. Видео © Telegram / СУ СК по Свердловской области

«Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, расследованного третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в отношении жительницы города Екатеринбурга и её племянника», — говорится в тексте.

Обвиняемым вменяются сразу 7 статей УК РФ в зависимости от роли каждого в совершении преступления, в частности за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, истязания, незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию, за мошенничество при получении соцвыплат. Также Наумова обвиняется по статье 150 УК РФ по факту вовлечения своего племянника в совершение тяжкого преступления.

Как установило следствие, в день трагедии опекунша избила мальчика металлическим предметом, затем погрузила его в ванну с холодной водой и утопила. Тело погибшего она спрятала в сумку и унесла в гараж. После жестокого убийства женщина продолжила получать причитающиеся ребёнку выплаты в сумме более 100 тысяч рублей. Также было доказано, что Наумова издевалась над Далером на протяжении трёх лет, предшествовавших его гибели. Она била ребёнка, связывала, на целый день запирала в ванной. К истязаниям опекунша привлекала своего племянника, который постоянно «наказывал» малыша. В настоящее время суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

Авторы Татьяна Миссуми