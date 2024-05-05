Новый фигурант появился в деле об убийстве шестилетнего малыша "кровавой опекуншей" на Урале

К делу об убитом Далере добавили нового фигуранта — Александра Наумова, чья супруга Вероника была приёмной матерью и главной обвиняемой. Гарнизонный военный суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Наумова. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

"З мая прошло первое заседание. Наумову вменяют п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Сейчас он под подпиской о невыезде. [Родной] отец Далера был на суде. После заседания он долго не мог прийти в себя, ему было тяжело слышать подробности жизни его ребёнка в приёмной семье", — сообщил собеседник агентства.

16 мая пройдёт следующее судебное заседание, а трагедия случилась в июне прошлого года, когда в Екатеринбурге вышел из дома и пропал шестилетний Далер. Позднее была задержана опекунша мальчика Вероника Наумова, у неё во время задержания изъяли шестерых детей, трое из которых были взяты ею под опеку. Спустя день после ареста Наумовой тело ребёнка было найдено в гараже, который принадлежал его приёмной семье. Женщина рассказала, что малыш, оказывается, погиб ещё 2 декабря 2022 года якобы в результате несчастного случая. Сейчас Наумова находится в СИЗО.