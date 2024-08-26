Стали известны результаты вскрытия тела малыша, которое полгода прятала убийца-опекунша на Урале
СК: Причину смерти мальчика, убитого опекуншей на Урале, показала экспертиза
Причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге лишь спустя семь месяцев после убийства, помогла выяснить особая экспертиза. Об этом рассказал журналистам следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин.
"Допрошено порядка 100 свидетелей, проводились очные ставки и экспертизы. Была назначена особая сложная комиссионная экспертиза, по результатам которой удалось установить вероятную причину смерти", – отметил Кибардин, ранее уточнив, что речь идёт об утоплении в ванне.
С его слов, тело ребёнка хранилось семь месяцев до того, как его наконец удалось обнаружить. В ходе предварительного следствия опекунша мальчика Вероника Наумова, обвиняемая в его убийстве, не признала вину.
По информации следствия, Наумовой ребёнок был крайне неприятен из-за его национальности. Поэтому она била его, применяла к нему пытки, не выпускала на улицу, запрещала общаться и играть со сверстниками, а также ходить в детский сад. В декабре 2022 года она поколотила его металлическим предметом, а затем утопила в ванне. О смерти она решила не сообщать, чтобы продолжать получать соцвыплаты, коих у неё накопилось на сумму свыше 119 тысяч рублей.
По данным суда, Наумову, помимо убийства, обвиняют ещё в 61 преступлении, среди которых 49 эпизодов незаконного лишения свободы, пять эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три эпизода вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, два эпизода неисполнения обязанностей по воспитанию.
Напомним, что 27 июня 2023 года появилась новость об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера. Уже 29 июня его тело обнаружили в сумке в одном из гаражей неподалёку от дома. Следователи задержали и арестовали его опекуншу Вероинку Наумову. Позже выяснилось, что документы мальчика из детсада забрали ещё зимой, а сама она ещё полгода после его смерти получала пособие. При этом соцработники, которым теперь также грозит уголовное наказание, якобы не замечали пропажи мальчика всё это время. Экспертиза постановила, что Далер был убит ещё 2 декабря 2022 года. В мае этого года по уголовному делу был задержан и муж Наумовой.
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