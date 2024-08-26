Стали известны результаты вскрытия тела малыша, которое полгода прятала убийца-опекунша на Урале

Причину смерти пятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге лишь спустя семь месяцев после убийства, помогла выяснить особая экспертиза. Об этом рассказал журналистам следователь по особо важным делам регионального управления СК РФ Сергей Кибардин.

"Допрошено порядка 100 свидетелей, проводились очные ставки и экспертизы. Была назначена особая сложная комиссионная экспертиза, по результатам которой удалось установить вероятную причину смерти", – отметил Кибардин, ранее уточнив, что речь идёт об утоплении в ванне.

С его слов, тело ребёнка хранилось семь месяцев до того, как его наконец удалось обнаружить. В ходе предварительного следствия опекунша мальчика Вероника Наумова, обвиняемая в его убийстве, не признала вину.

По информации следствия, Наумовой ребёнок был крайне неприятен из-за его национальности. Поэтому она била его, применяла к нему пытки, не выпускала на улицу, запрещала общаться и играть со сверстниками, а также ходить в детский сад. В декабре 2022 года она поколотила его металлическим предметом, а затем утопила в ванне. О смерти она решила не сообщать, чтобы продолжать получать соцвыплаты, коих у неё накопилось на сумму свыше 119 тысяч рублей.