«Решалы» для мигрантов: Стала известна причина громких обысков в спецприёмнике в Сахарове
Обыски в центре содержания мигрантов в Сахарове связаны с делами на инспекторов
Центр содержания мигрантов в Сахарове. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Причиной обысков в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово стали уголовные дела в отношении двух инспекторов. По сведениям SHOT, их подозревают в мошенничестве.
Согласно предварительной версии следствия, двое сотрудников, которые занимались документированием иностранцев, через «зевак», дежуривших в районе Центра, предлагали им допуслуги. Они обещали за деньги «решить вопрос» с быстрой отправкой из центра домой, а также помочь с организацией свиданий.
Теперь против 33-летнего и 58-летней инспекторов спецприёмника возбуждены дела по статье «Мошенничество».
Как уже писал Life.ru, центр временного содержания иностранных граждан расположен на 64-м километре Варшавского шоссе в деревне Сахарово в Новой Москве. Утро там началось с обысков.