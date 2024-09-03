«‎Решалы» для мигрантов: Стала известна причина громких обысков в спецприёмнике в Сахарове

Причиной обысков в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово стали уголовные дела в отношении двух инспекторов. По сведениям SHOT, их подозревают в мошенничестве.

Согласно предварительной версии следствия, двое сотрудников, которые занимались документированием иностранцев, через «зевак», дежуривших в районе Центра, предлагали им допуслуги. Они обещали за деньги «решить вопрос» с быстрой отправкой из центра домой, а также помочь с организацией свиданий.

Теперь против 33-летнего и 58-летней инспекторов спецприёмника возбуждены дела по статье «Мошенничество».