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3 сентября, 09:06

«‎Решалы» для мигрантов: Стала известна причина громких обысков в спецприёмнике в Сахарове

Обыски в центре содержания мигрантов в Сахарове связаны с делами на инспекторов

Центр содержания мигрантов в Сахарове. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Центр содержания мигрантов в Сахарове. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Причиной обысков в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово стали уголовные дела в отношении двух инспекторов. По сведениям SHOT, их подозревают в мошенничестве.

Согласно предварительной версии следствия, двое сотрудников, которые занимались документированием иностранцев, через «зевак», дежуривших в районе Центра, предлагали им допуслуги. Они обещали за деньги «решить вопрос» с быстрой отправкой из центра домой, а также помочь с организацией свиданий.

Теперь против 33-летнего и 58-летней инспекторов спецприёмника возбуждены дела по статье «Мошенничество».

Как уже писал Life.ru, центр временного содержания иностранных граждан расположен на 64-м километре Варшавского шоссе в деревне Сахарово в Новой Москве. Утро там началось с обысков.

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Андрей Бражников
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