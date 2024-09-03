ВСУ потеряли за сутки до 710 солдат в зоне ответственности группировки «Юг» 3 сентября, 09:35 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные продолжают активное наступление, прорывая оборону ВСУ, в результате чего противник за сутки лишился до 710 военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны», — говорится в тексте.

Кроме того, украинская армия потеряла под российскими ударами шесть автомобилей, американскую артиллерийскую установку Paladin, гаубицу М777, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Также, по данным министерства, уничтожены пять украинских складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударом FPV-дрона «Ланцет» уничтожили украинский танк в районе Волчанска Харьковской области. Удар по вражеской технике зафиксировал дрон-разведчик.

Авторы Татьяна Миссуми