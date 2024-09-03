Возле центра мигрантов в Сахарово продолжают предлагать нелегальные услуги

Корреспонденты SHOT встретили у входа в центр несколько мужчин, которые на месте озвучили весь прайс. Организовать свидание с задержанным иностранным гражданином они предлагают за 7 тысяч рублей, а ускоренную депортацию — за 35 тысяч рублей (билеты в сумму включены). Для того, чтобы провести эти схемки, говорят, что нужно зайти в здание, подойти в первое окошко к "армянину" и сказать ему, что вы "только спросить".