Возле центра мигрантов в Сахарово продолжают предлагать нелегальные услуги
«Зеваки» продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово. Их не спугнули даже масштабные обыски силовиков, которые прошли сегодня, пишет SHOT.
Возле центра мигрантов в Сахарово продолжают продавать нелегальные услуги. Видео © SHOT
Корреспонденты SHOT встретили у входа в центр несколько мужчин, которые на месте озвучили весь прайс. Организовать свидание с задержанным иностранным гражданином они предлагают за 7 тысяч рублей, а ускоренную депортацию — за 35 тысяч рублей (билеты в сумму включены). Для того, чтобы провести эти схемки, говорят, что нужно зайти в здание, подойти в первое окошко к "армянину" и сказать ему, что вы "только спросить".
Как уже писал Life.ru, центр временного содержания иностранных граждан расположен на 64-м километре Варшавского шоссе в деревне Сахарово в Новой Москве. Утро там началось с обысков. Поводом стали уголовные дела, возбуждённые против двух инспекторов, которые за деньги организовывали свидание и помогали в вопросе скорейшей депортации на родину. Их подозревают в мошенничестве.