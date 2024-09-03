Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 15:14

Хоккеист устроил опасный дрифт возле стадиона "Спартак" в Москве

Хоккеист устроил опасную езду в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Хоккеист устроил опасную езду в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В Москве хоккеист устроил дикий дрифт прямо возле стадиона «Спартак», теперь его проверит полиция на предмет создания угрозы для других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Об этом пишет SHOT.

Хоккеист устроил опасную езду в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о 30-летнем Данииле Доосе, который днём 3 сентября приехал на своей BMW M2 Coupe прямо к арене красно-белых. Вместо спокойной поездки, мужчина начал дрифтовать, чем рассердил жителей ближайших домов. После опасных манёвров, он уехал с места. Теперь его дрифт-заезд проверит полиция, в том числе и на возможную угрозу жизни пешеходам, которые могли быть в этот момент возле места инцидента.

В беседе с SHOT Даниил сказал, что просто "торопился домой". А жильцы близлежащих домов жалуются, что такие перфомансы спортсмен устраивает регулярно.

Доос — хоккеист-любитель, выступал за команды "Армата" и Lightning. Всего за три с половиной года на своей BMW он нарушил правила 94 раза на общую сумму штрафов в 67 тысяч рублей. Один раз он попадал на ней в аварию.

Кортеж соратника Харрис устроил тройное ДТП и спародировал сцену из комедии «Такси»
Кортеж соратника Харрис устроил тройное ДТП и спародировал сцену из комедии «Такси»
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров