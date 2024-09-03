Хоккеист устроил опасный дрифт возле стадиона "Спартак" в Москве

В Москве хоккеист устроил дикий дрифт прямо возле стадиона «Спартак», теперь его проверит полиция на предмет создания угрозы для других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Об этом пишет SHOT.

Хоккеист устроил опасную езду в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о 30-летнем Данииле Доосе, который днём 3 сентября приехал на своей BMW M2 Coupe прямо к арене красно-белых. Вместо спокойной поездки, мужчина начал дрифтовать, чем рассердил жителей ближайших домов. После опасных манёвров, он уехал с места. Теперь его дрифт-заезд проверит полиция, в том числе и на возможную угрозу жизни пешеходам, которые могли быть в этот момент возле места инцидента.

В беседе с SHOT Даниил сказал, что просто "торопился домой". А жильцы близлежащих домов жалуются, что такие перфомансы спортсмен устраивает регулярно.