«Стоит быть готовыми»: В портовом городе Бельгии забеспокоились о безопасности из-за Украины

В бельгийском городе Антверпен хотят установить системы ПВО Patriot, чтобы защитить второй по величине в Европе порт на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщил мэр и кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер.

«Я, конечно, надеюсь, что это на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне», — передаёт его слова издание DH.

Де Вевер объяснил решение необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порт. Он боится, что никто не захочет инвестировать в Антверпен, если тот не будет защищён, как Роттердам и Гамбург. По его словам, город должен уметь обеспечить свою защиту.

Политик отметил, что уже собирает средства на размещение систем Patriot вокруг порта Антверпен. По его словам, меры он начал принимать уже давно, но сейчас они стали особенно актуальными на фоне украинского конфликта.