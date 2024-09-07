Таинство венчания: пошаговое руководство по выбору даты, церкви и платья

Таинство венчания, также известное как бракосочетание, или священный брак, является одним из семи таинств в Православной церкви. Это священный обряд, во время которого мужчина и женщина обручаются друг с другом. Таинство венчания считается одним из самых важных моментов в жизни верующих христиан, поскольку оно утверждает их брачный союз перед Богом и церковным обществом. Life.ru расскажет о том, как выбрать церковь, дату и платье для венчания.

Значение венчания в Православной церкви

Таинство венчания в Православной церкви является одним из самых важных обрядов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wideonet

В христианском браке таинство венчания символизирует союз Христа с Церковью, где муж становится главой семьи, как Христос является главой Церкви, а жена становится помощницей и поддержкой мужа, как Церковь поддерживает и следует за Христом. Венчание также символизирует единство и неразрывность брачного союза, который считается священным и неприкосновенным.

Как проходит венчание

Обряд венчания происходит достаточно быстро. В начале молодожёны обручаются — три раза обмениваются кольцами. После того как кольца остались на безымянных пальцах молодожёнов, батюшка заводит их в церковь, там муж и жена берут в руки по одной зажжённой свече, её необходимо держать, преклонив голову, пока священник читает молитвы. Когда молитвы прочитаны, брачующиеся должны сделать по три глотка вина из общей чаши, после чего батюшка накрывает их руки епитрахилью и три раза обводит вокруг аналоя. Далее священник спрашивает у каждого: «Имеешь ли, (имярек), произволение благое и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жену сию (имярек), её же здесь пред тобою видишь?» — этот вопрос символизирует, что венчание происходит добровольно. Финальной частью таинства является надевание венца, который похож на корону. Этот атрибут символизирует общий путь супругов в Царствие Божие.

Как выбрать церковь для венчания

Что следует учитывать при выборе церкви для венчания? Стоит прислушаться к внутренним ощущениям и выбирать место, где комфортно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Almotional

Определённых правил при выборе церкви для венчания не существует. В этом деле следует прислушиваться к внутренним ощущениям и выбирать место, в котором душе хорошо. Для начала стоит посмотреть несколько вариантов, узнать историю храма и познакомиться с батюшкой. Также будущим супругам стоит уточнить, как проходит обряд венчания в этой церкви, ведь зачастую правила могут отличаться. Если вы чувствуете, что в храме комфортно, батюшка внушает доверие и порядок проведения обряда вас устраивает, то смело можно выбирать это место для венчания.

В какие даты нужно венчаться

Венчаться можно в любое время года, главное, чтобы день венчания не приходился на пост: — Весной можно венчаться после Пасхи, лучше всего подойдёт первое воскресенье после праздника (Красная горка). — Летом лучше выбрать промежуток между Петровым постом и Успенским постом. — Осенью следует венчаться после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября. — Зимой для венчания можно выбрать любую дату от Крещения Господня до начала Великого поста.

Какое платье выбрать для венчания

Платье для венчания должно быть нарядным и скромным одновременно, желательно белого цвета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jurij Krupiak

Венчание — это праздник, поэтому и платье должно быть нарядным. Как правило, на венчание и в загс надевают одно и то же платье, но можно остановиться и на чём-то менее пышном. Прекрасно подойдёт для обряда венчания белое платье в пол с длинными рукавами из нежной струящейся ткани. Также стоит помнить о правилах приличия и не надевать обтягивающее или оголяющее различные части тела платье. Относительно цвета наряда строгих правил нет, обычно предпочитают светлые оттенки, но лучше всего подойдёт именно белый цвет, ведь он символизирует чистоту и невинность.