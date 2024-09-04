«Воины против демонов»: В Москве презентовали фильм о мужестве спецназовцев в Беслане

Генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков и руководитель проекта «Воины против демонов» Марина Набатникова представили одноимённый документальный фильм «Воины против демонов», который рассказывает о трагедии Беслана и мужестве спецназовцев. Его посмотрели студенты Финансового университета при Правительстве РФ, а затем обсудили увиденное с участниками тех событий — ветеранами подразделения «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Владимиром Мокрецовым и Андреем Кумовым.

«20 лет кажется огромным сроком относительно различных житейских событий, но не в случае с терактом, не в случае с трагедией Беслана. Люди старшего поколения, пережившие то потрясение, не отрывавшиеся от телевизоров все 3 дня, очень хорошо помнят всё, что там происходило. Но юное поколение этого не знает. Мы создаём этот проект именно для того, чтобы рассказать им то, что происходило», — сказал Руслан Новиков.

Ветераны «Альфы» буквально пошагово рассказали студентам, как развивались события, поделились своими эмоциями и поведали о детях-заложниках, с которыми они всё это время поддерживают дружеские отношения, пишет aif.ru.

«Первое время я не мог туда приезжать. Приехал через год, зашёл в спортзал и буквально выскочил оттуда. Но ладно мы, это наша работа — нейтрализовывать тех, кто потерял человеческий облик. А как могли пережить это те ребята, что оказались внутри школы?» — признался Андрей Кумов.

К слову, именно после того теракта был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», который существует 19 лет. Сегодня его деятельность расширилась — теперь это и помощь беженцам, и поддержка СВО.