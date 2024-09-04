«Воины против демонов»: В Москве презентовали фильм о мужестве спецназовцев в Беслане
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Генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков и руководитель проекта «Воины против демонов» Марина Набатникова представили одноимённый документальный фильм «Воины против демонов», который рассказывает о трагедии Беслана и мужестве спецназовцев. Его посмотрели студенты Финансового университета при Правительстве РФ, а затем обсудили увиденное с участниками тех событий — ветеранами подразделения «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Владимиром Мокрецовым и Андреем Кумовым.
«20 лет кажется огромным сроком относительно различных житейских событий, но не в случае с терактом, не в случае с трагедией Беслана. Люди старшего поколения, пережившие то потрясение, не отрывавшиеся от телевизоров все 3 дня, очень хорошо помнят всё, что там происходило. Но юное поколение этого не знает. Мы создаём этот проект именно для того, чтобы рассказать им то, что происходило», — сказал Руслан Новиков.
Ветераны «Альфы» буквально пошагово рассказали студентам, как развивались события, поделились своими эмоциями и поведали о детях-заложниках, с которыми они всё это время поддерживают дружеские отношения, пишет aif.ru.
«Первое время я не мог туда приезжать. Приехал через год, зашёл в спортзал и буквально выскочил оттуда. Но ладно мы, это наша работа — нейтрализовывать тех, кто потерял человеческий облик. А как могли пережить это те ребята, что оказались внутри школы?» — признался Андрей Кумов.
К слову, именно после того теракта был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», который существует 19 лет. Сегодня его деятельность расширилась — теперь это и помощь беженцам, и поддержка СВО.
Напомним, что первого сентября 2004 года школу №1 в Беслане захватили террористы. Это произошло во время торжественной линейки, в которой принимали участие свыше тысячи детей и взрослых. Всех их загнали в здание школы и держали внутри три дня в зверских условиях, почти без еды, воды и возможности ходить в туалет. Кроме того, нападавшие заминировали здание. Третьего сентября правоохранители начали штурм здания, при котором погибли несколько десятков бойцов российского спецназа. Теракт унёс жизни 334 человек, среди которых 186 — дети от года до 17 лет.