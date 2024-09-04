«Дни сочтены»: Влиятельные гости секс-острова Эпштейна забили тревогу из-за угрозы Трампа

Богатые и могущественные люди, которые посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, начали паниковать из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать список их имён. Об этом пишет газета Mirror.

«Люди очень нервничают. Они сейчас будут в слепой панике. Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковёр», — приводит издание слова одной из пострадавших от действий Эпштейна.