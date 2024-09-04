«Дни сочтены»: Влиятельные гости секс-острова Эпштейна забили тревогу из-за угрозы Трампа
Mirror: Посещавшие остров Эпштейна запаниковали, что Трамп обнародует их имена
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Богатые и могущественные люди, которые посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, начали паниковать из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать список их имён. Об этом пишет газета Mirror.
«Люди очень нервничают. Они сейчас будут в слепой панике. Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковёр», — приводит издание слова одной из пострадавших от действий Эпштейна.
В статье указано, что дни людей будут сочтены, если Трамп снова станет президентом США. Авторы материала уточнили, что в числе тех, кто посещал остров, могут оказаться граждане Великобритании.
Напомним, тело американского финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Туда банкир попал по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.