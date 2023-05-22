В США узнали о попытках Эпштейна шантажировать Гейтса романом с 20-летней россиянкой

Финансист Джеффри Эпштейн (Эпстин), который свёл счёты с жизнью в американской тюрьме в 2019 году, шантажировал миллиардера Билла Гейтса, узнав о его романтических отношениях с россиянкой Милой Антоновой, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Основатель Microsoft познакомился с девушкой в 2010 году. Они якобы встретились во время турнира по бриджу. Антонова также была знакома с Эпштейном и даже пыталась привлечь его инвестиции в свой интернет-проект BridgePlanet, но он отказался, однако оплатил россиянке её учёбу на программиста, ничего не попросив взамен.

Как уточняет газета, в 2017 году Эпштейн внезапно обратился к Гейтсу и попросил выплатить ему стоимость оплаченного курса. Предполагается, что бизнесмены повздорили, так как создатель Microsoft не стал участвовать в благотворительном фонде, который банкир открывал вместе с JPMorgan Chase.

"Мистер Гейтс встречался с Эпштейном исключительно в филантропических целях. После неоднократных неудачных попыток вывести Гейтса за рамки этих вопросов Эпштейн безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать ему", — рассказал изданию представитель Гейтса.

Миллиардер наотрез отказался сотрудничать с Эпштейном, хотя тот продолжал угрожать придать огласке его отношения с Антоновой.