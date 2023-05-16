Маск опроверг причастность к делу JP Morgan Chase и Эпштейна

Предприниматель Илон Маск заявил, что не связан с финансистом Джеффри Эпштейном и не имеет отношения к иску властей Американских Виргинских Островов против банка JP Morgan Chase.

"Это звучит по-идиотски по ряду причин. Этот кретин никогда не консультировал меня по каким-либо вопросам. Мысль о том, что мне понадобилось бы получить совет от глупого мошенника, просто абсурдна", — написал Маск в "Твиттере".

Предприниматель добавил, что около десяти лет назад JP Morgan Chase подвёл его, и Tesla отказалась от сотрудничества с банком.