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16 мая, 03:45

Маск опроверг причастность к делу JP Morgan Chase и Эпштейна

Предприниматель Илон Маск заявил, что не связан с финансистом Джеффри Эпштейном и не имеет отношения к иску властей Американских Виргинских Островов против банка JP Morgan Chase.

"Это звучит по-идиотски по ряду причин. Этот кретин никогда не консультировал меня по каким-либо вопросам. Мысль о том, что мне понадобилось бы получить совет от глупого мошенника, просто абсурдна", — написал Маск в "Твиттере".

Предприниматель добавил, что около десяти лет назад JP Morgan Chase подвёл его, и Tesla отказалась от сотрудничества с банком.

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Ранее стало известно, что власти Виргинских Островов направили судебную повестку Илону Маску из-за иска против JP Morgan Chase. Банк ранее обвиняли в помощи финансисту Джеффри Эпштейну.

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Артур Лапсаков
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