В России перезапустят «Фабрику звёзд», но с одним отличием
Эрнст анонсировал перезапуск «Фабрики звёзд» до конца года
До конца года на Первом канале выйдет новый проект, который в некотором роде станет перезапуском знаменитого конкурса «Фабрика звёзд». Особенность шоу заключается в том, что отбор будут проходить исключительно авторы песен, а не исполнители. Продюсером новой программы выступит Юрий Бардаш, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
«Через два месяца выйдет наш новый проект с Юрием Бардашем. Сейчас мы встречаемся с авторами, кастингуем, делаются декорации», — рассказал Эрнст в разговоре с ТАСС.
Эрнст добавил, что уже давно хотела поработать с Бардашем. Его он считает лучшим музыкальным продюсером десятилетия, которому под силу изменить «музыкальную палитру России», отразив в ней время и новые смыслы. Гендиректор Первого канала также уточнил, что для участия в конкурсе уже подано около десяти тысяч песен. Примерно семьдесят из них прошли строгий отбор.
Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звёзд» транслировалась по телевидению с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года. После недолгой паузы оно вновь было запущено с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года. Всего отснято 10 полноценных сезонов. Последний транслировался в 2017 году на телеканале «Муз-ТВ».
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