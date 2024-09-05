В России перезапустят «Фабрику звёзд», но с одним отличием

До конца года на Первом канале выйдет новый проект, который в некотором роде станет перезапуском знаменитого конкурса «Фабрика звёзд». Особенность шоу заключается в том, что отбор будут проходить исключительно авторы песен, а не исполнители. Продюсером новой программы выступит Юрий Бардаш, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Через два месяца выйдет наш новый проект с Юрием Бардашем. Сейчас мы встречаемся с авторами, кастингуем, делаются декорации», — рассказал Эрнст в разговоре с ТАСС.

Эрнст добавил, что уже давно хотела поработать с Бардашем. Его он считает лучшим музыкальным продюсером десятилетия, которому под силу изменить «музыкальную палитру России», отразив в ней время и новые смыслы. Гендиректор Первого канала также уточнил, что для участия в конкурсе уже подано около десяти тысяч песен. Примерно семьдесят из них прошли строгий отбор.