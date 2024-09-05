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5 сентября, 11:12

В России перезапустят «Фабрику звёзд», но с одним отличием

Эрнст анонсировал перезапуск «Фабрики звёзд» до конца года

До конца года на Первом канале выйдет новый проект, который в некотором роде станет перезапуском знаменитого конкурса «Фабрика звёзд». Особенность шоу заключается в том, что отбор будут проходить исключительно авторы песен, а не исполнители. Продюсером новой программы выступит Юрий Бардаш, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Через два месяца выйдет наш новый проект с Юрием Бардашем. Сейчас мы встречаемся с авторами, кастингуем, делаются декорации», — рассказал Эрнст в разговоре с ТАСС.

Эрнст добавил, что уже давно хотела поработать с Бардашем. Его он считает лучшим музыкальным продюсером десятилетия, которому под силу изменить «музыкальную палитру России», отразив в ней время и новые смыслы. Гендиректор Первого канала также уточнил, что для участия в конкурсе уже подано около десяти тысяч песен. Примерно семьдесят из них прошли строгий отбор.

Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звёзд» транслировалась по телевидению с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года. После недолгой паузы оно вновь было запущено с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года. Всего отснято 10 полноценных сезонов. Последний транслировался в 2017 году на телеканале «Муз-ТВ».

Возвращение легенды: самое главное о "Новой фабрике звёзд 2024"
Возвращение легенды: самое главное о "Новой фабрике звёзд 2024"
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Shutterstock / FOTODOM / TndmAgency_Yuliia Zatula

Мария Любицкая
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