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5 сентября, 13:47

Поражает половые органы: На российских прилавках нашли мясо из Индии, заражённое палочкой-мутантом

Mash: В России продаётся заражённое бактериями мясо из Индии

На российских прилавках продаётся мясо парнокопытных, импортируемое из Индии. Употреблять его в пищу не рекомендуется, так как оно, вероятнее всего, содержит кишечную палочку-мутанта, которая поражает мочевыводящую систему. Как пишет Mash, в Европе от неё умерло 237 тысяч человек, такие данные привели американские учёные.

Об опасности мяса из Индии разговоры идут достаточно давно. Так, например, в продукции компаний AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods в ходе проверки были найдены следующие виды бактерий: цитробактер, энтеробактер и клебсиеллы. Все они поражают ЖКТ и дают серьёзные осложнения на дыхательную систему и желчные протоки.

Главная причина некачественной продукции — тотальная антисанитария на индийских производствах. Лишь недавно специалисты узнали, что кишечная палочка также может ударять по мочевыводящей системе. Добирается она в эту область по уретре во время несварения. Примечательно, что женщин среди пострадавших значительно больше, что объясняется особенностями строения организма.

Учёный рассказал, какие продукты опасно мыть перед приготовлением
Учёный рассказал, какие продукты опасно мыть перед приготовлением

Ранее Life.ru сообщал, что в пяти популярных марках куриного мяса были найдены опасные бактерии. Некоторые из них по итогам проверки были занесены в чёрный список.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EOS R6

Мария Любицкая
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