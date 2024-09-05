Поражает половые органы: На российских прилавках нашли мясо из Индии, заражённое палочкой-мутантом

На российских прилавках продаётся мясо парнокопытных, импортируемое из Индии. Употреблять его в пищу не рекомендуется, так как оно, вероятнее всего, содержит кишечную палочку-мутанта, которая поражает мочевыводящую систему. Как пишет Mash, в Европе от неё умерло 237 тысяч человек, такие данные привели американские учёные.

Об опасности мяса из Индии разговоры идут достаточно давно. Так, например, в продукции компаний AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods в ходе проверки были найдены следующие виды бактерий: цитробактер, энтеробактер и клебсиеллы. Все они поражают ЖКТ и дают серьёзные осложнения на дыхательную систему и желчные протоки.

Главная причина некачественной продукции — тотальная антисанитария на индийских производствах. Лишь недавно специалисты узнали, что кишечная палочка также может ударять по мочевыводящей системе. Добирается она в эту область по уретре во время несварения. Примечательно, что женщин среди пострадавших значительно больше, что объясняется особенностями строения организма.