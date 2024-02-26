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Учёный рассказал, какие продукты опасно мыть перед приготовлением

Доцент Быстров: При мытье мяса вредные бактерии распространяются по кухне

26 февраля, 08:33
При мытье мяса вредные бактерии распространяются по кухне. Обложка © Unsplash

При мытье мяса вредные бактерии распространяются по кухне. Обложка © Unsplash

В погоне за чистотой и безопасностью продуктов многие хозяйки привыкли тщательно промывать любые покупки, принесённые из магазина. Особенно эта тенденция усилилась во время пандемии коронавируса. Действительно, тщательно промывать перед употреблением и приготовлением стоит фрукты, овощи, зелень, рыбу (чтобы очистить её от остатков потрошения). При этом эксперты во всём мире давно доказали, что от мытья некоторых продуктов будет больше вреда, чем пользы. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Так, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Более того, такой вид обработки мяса птицы увеличивает риск заражения сальмонеллой. Единственный способ избавиться от вредных бактерий — это термическая обработка мяса, причём температура внутри продукта должна достигать минимум 75°C.

Дмитрий Быстров

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

Так, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Более того, такой вид обработки мяса птицы увеличивает риск заражения сальмонеллой. Единственный способ избавиться от вредных бактерий — это термическая обработка мяса, причём температура внутри продукта должна достигать минимум 75°C.
Так, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Более того, такой вид обработки мяса птицы увеличивает риск заражения сальмонеллой. Единственный способ избавиться от вредных бактерий — это термическая обработка мяса, причём температура внутри продукта должна достигать минимум 75°C.

Куриные яйца рекомендуется мыть перед непосредственным приготовлением блюд. Если яйца планируется хранить какое-то время, то достаточно протереть их салфеткой или бумажным полотенцем.

Важно также правильно мыть продукты. Например, для зелени лучше использовать прохладную проточную воду. Мыло применять не стоит, потому что оно может оставаться на поверхности и вызвать отравление. Если воды, на ваш взгляд, недостаточно, приготовьте особый раствор: разведите в литре воды столовую ложку соли или уксуса. У зелени удалите повреждённые увядшие листья и замочите её в рассоле на 15 минут, затем промойте пучки под краном. Оба раствора помогают убить бактерии и микробы на поверхности. Также можно использовать специальные средства для мытья зелени. Они содержат натуральные ингредиенты и не вызывают аллергических реакций.

5 продуктов, которые нужно мыть перед едой, и такого никто не ожидал
5 продуктов, которые нужно мыть перед едой, и такого никто не ожидал

Кстати, ещё эксперты не советуют мыть сыры и колбасы с плесенью, поскольку это ухудшит качество деликатеса. Это касается и других продуктов, которые уже прошли некоторые этапы ферментации.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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