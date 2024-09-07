Врачи в ужасе: Что за супербактерии заражают украинских военных Европейскую общественность потряс очередной громкий случай неподдающейся лечению инфекции у украинского военнослужащего. 6 сентября, 21:07 Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio, Dmytro Sheremeta

Развитие устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах — бич всей мировой современной медицины, заявил Life.ru доктор медицинских наук, врач Антон Ершов.

— Просвета в этой ситуации в мировой практике сейчас нет. На каждое наше изобретение микроб придумывает свои контрмеры, а антибиотикорезистентность всё сильнее, сильнее и сильнее. И естественно, самая антибиотикорезистентная микрофлора находится в больницах, где большое скопление всех антисептиков и антибиотиков и где, несмотря на их использование, микробы существуют, — объяснил врач Life.ru.

Ранее в Европе заявили о надвигающемся кризисе в здравоохранении из-за «скрытой пандемии» неподдающихся лечению инфекций. Очередной скандал разразился после того, как в одну из клиник Лондона доставили 35-летнего украинского военнослужащего с осколочными ранениями ноги в результате взрыва. По данным The Times, до транспортировки в Великобританию он проходил лечение в четырёх украинских больницах. В Лондоне обнаруженный у пациента инфекционный процесс безуспешно пытались остановить в общей сложности девятью различными антибиотиками. По опубликованным данным, из-за тяжёлого поражения ноги пациента её пришлось ампутировать. Британский специалист по инфекционным заболеваниям Люк Мур заявил, что украинские военные почти всегда заражаются самыми неподдающимися лечению бактериями не на поле боя, а в медицинских учреждениях.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Стоит упомянуть похожий случай, о котором стало известно в августе 2023 года: тогда украинского военного доставили на лечение в Германию, где врачи выявили у него шесть устойчивых к антибиотикам возбудителей инфекции. Отмечалось, что пациенту было около 50 лет, он получил ожоги 60% тела после пожара в автомобиле и изначально был госпитализирован в Киеве, где врачи провели хирургическую обработку его ранений и извлечение струпа.

В ходе анализов в германской клинике в его организме обнаружили бактерии A. Baumannii, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae и три разновидности P. Aeruginosa. Отметим, что P. Aeruginosa — это синегнойная палочка, которая известна как один из главных возбудителей внутрибольничных инфекций, и такую же славу имеет Klebsiella pneumoniae.

После того случая в Германии на Западе заговорили о том, что с началом конфликта в Донбассе в Западной Европе стали чаще выявлять устойчивые к антибиотикам бактерии, при этом значительное число заболевших составляют украинцы. Как писала Financial Times, часть инфекций происходит из перегруженных украинских больниц, другие случаи были выявлены в странах, принимающих сотни тысяч беженцев.

Медицина на Западе в целом очень ответственно подходит к проблеме распространения невосприимчивых к антибиотикам патогенов и пресекает неконтролируемую продажу антибиотиков, из-за которой в том числе и появляются «супербактерии», отметил доктор наук Антон Ершов.

— Европа и США в этом плане очень дисциплинированно себя ведут, у них много на министерском, государственном уровне принимается мер, достаточно эффективных в этом направлении. При этом у них количество антибиотикорезистентной микрофлоры увеличивается, но однозначно меньше, чем у нас, — заверил врач.

В 2023 году также сообщали о вспышке «болезни легионеров» в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Харькове, которая охватила около тысячи человек. Одновременно о некотором росте заболеваемости легионеллёзом заявили эпидемиологи в Польше.

«Болезнь легионеров» получила такое название, поскольку впервые её выявили в США в 1976 году среди участников съезда Американского легиона — организации ветеранов боевых действий. Инфекцию вызывает бактерия с логичным наименованием Legionella, распространение идёт воздушно-капельным путём. Болезнь проходит как тяжёлая пневмония с возможным поражением других внутренних органов. Известно, что Legionella охотно заселяет искусственные водные системы, в том числе, к примеру, системы кондиционирования воздуха.

Авторы Адель Романенкова