Полковник раскрыл причину вспышки «супербактерий», пожирающих солдат ВСУ

Устойчивые к антибиотикам «супербактерии», найденные у солдат ВСУ, появляются только в больничных условиях — там, где много раненых, обожжённых и ослабленных людей. Таким мнением поделился полковник медицинской службы в отставке, автор книг по истории эпидемии Михаил Супотницкий в беседе с 360.ru.

«Супербактерии» — это условное название бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Это, как правило, внутрибольничная инфекция. Ничего нового в этом нет», — рассказал эксперт.

Он добавил, что чаще всего «супербактерии» появляются в медицинских учреждениях, где пренебрегают санитарными нормами и безответственно относятся к внутрибольничным инфекциям. Ждать какой-то пандемии не стоит, поскольку локальные вспышки – это естественное явление в условиях огромного потока раненых, покалеченных, обожжённых, поражённых солдат, заключил он.