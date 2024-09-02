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2 сентября, 11:17

Полковник раскрыл причину вспышки «супербактерий», пожирающих солдат ВСУ

Полковник Супотницкий объяснил, как солдаты ВСУ заразились «супербактериями»

Устойчивые к антибиотикам «супербактерии», найденные у солдат ВСУ, появляются только в больничных условиях — там, где много раненых, обожжённых и ослабленных людей. Таким мнением поделился полковник медицинской службы в отставке, автор книг по истории эпидемии Михаил Супотницкий в беседе с 360.ru.

«Супербактерии» — это условное название бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Это, как правило, внутрибольничная инфекция. Ничего нового в этом нет», — рассказал эксперт.

Он добавил, что чаще всего «супербактерии» появляются в медицинских учреждениях, где пренебрегают санитарными нормами и безответственно относятся к внутрибольничным инфекциям. Ждать какой-то пандемии не стоит, поскольку локальные вспышки – это естественное явление в условиях огромного потока раненых, покалеченных, обожжённых, поражённых солдат, заключил он.

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Ранее стало известно, что украинские боевики стали чаще заражаться «супербактериями». В основном это происходит в больницах, а не в окопах. В частности, такие бактерии обнаружили в ноге военнослужащего ВСУ, получившего рану в зоне СВО и доставленного из украинской клиники в Великобританию. Для лечения раны врачи использовали различные антибиотики, но они так и не помогли, поэтому ногу пришлось ампутировать.

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Telegram / Минобороны Украины

Алёна Зиновьева
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