Украину предупредили о «тихой пандемии» из-за супербактерий у бойцов ВСУ Times: У раненных солдат ВСУ обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии 1 сентября, 10:42 Украинские военные. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украине иностранные врачи выявили в организмах раненных бойцов ВСУ устойчивые к антибиотикам бактерии. Западные специалисты уверены, что инфицирование чаще всего происходит в больницах. Об этом сообщила газета Times.

«Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», — цитирует издание доктора Люка Мура из Британии.

Английские медики обнаружили такие бактерии в ноге военнослужащего ВСУ, получившего рану в зоне СВО и доставленного из украинской клиники в Британию. Для лечения раны врачи использовали различные антибиотики, но они так и не помогли, поэтому ногу пришлось ампутировать. По данным Times, аналогичные случаи наблюдаются в Германии, Нидерландах и Норвегии, где лечатся бойцы ВСУ.

По словам Мура, речь идёт о «тихой пандемии», вызванной такими бактериями, которые не берёт ни один антибиотик. Медик обеспокоен тем, что масштабы трагедии уже давно перешагнули границу фронта. Так, по его заверениям, анализы новорождённых с Украины тоже показывают аналогичные данные. «Украина стала новым фронтом в войне с супербактериями», — резюмировал британец.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинская армия лишилась за август свыше 68 тысяч солдат, участвовавших в боевых действиях в зоне спецоперации. Наибольшие потери противник понёс в последние две недели месяца и в приграничных районах Курской области.

Авторы Татьяна Миссуми