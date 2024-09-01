Военкор рассказал об отчаянии командиров ВСУ из-за «кривых и косых» новобранцев

В ходе новой волны мобилизации на Украине призвали 120 тысяч человек. Однако воевать из них отправят лишь 30%, остальные отсидятся в полигонах. Такие мнением поделился военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что ряды украинской армии пополняют новобранцы, которые не умеют ничего делать. И об этом свидетельствуют слова самих командиров ВСУ.

«Украинцы сами рассказывают: приезжают командиры в подготовительные центры и говорят «набирать некого, все кривые, косые, с лишним весом». Новобранцы ничего не умеют. Много людей находится на этих полигонах, но их никто не забирает», — рассказал журналист.