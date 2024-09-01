Военкор рассказал об отчаянии командиров ВСУ из-за «кривых и косых» новобранцев
Военкор Обищенко: Из 120 тысяч мобилизованных украинцев воевать будут лишь 30%
В ходе новой волны мобилизации на Украине призвали 120 тысяч человек. Однако воевать из них отправят лишь 30%, остальные отсидятся в полигонах. Такие мнением поделился военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что ряды украинской армии пополняют новобранцы, которые не умеют ничего делать. И об этом свидетельствуют слова самих командиров ВСУ.
«Украинцы сами рассказывают: приезжают командиры в подготовительные центры и говорят «набирать некого, все кривые, косые, с лишним весом». Новобранцы ничего не умеют. Много людей находится на этих полигонах, но их никто не забирает», — рассказал журналист.
Стоит отметить, что численность ВСУ заметно редеет на фоне активных боевых действий с российскими военными. Из-за этого на Украине полный ходом идёт принудительная мобилизация населения. Владимир Зеленский считает, что восполнять потери необходимо за счёт людей, покинувших страну. Президент уверяет, что это будут делать без принуждения: создавая комфортные условия для жизни и мирно разговаривая. Этим вопросом займётся «министерство единства», которое планируется создать на Украине осенью текущего года.
Telegram / V_Zelenskiy_official