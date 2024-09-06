Россиянам подсказали лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

В России стартовал бархатный сезон, который отличается тёплым морем и нежаркой погодой. В это время особой популярностью у туристов пользуются курорты Краснодарского края, отметил в интервью радио Sputnik главный редактор портала «Турдом.ру» Дмитрий Даниленко.

«На бархатный сезон у туристов традиционно востребованы направления, которые связаны с морскими курортами внутри России. Это, конечно, Сочи как наиболее южный курорт, где бархатный сезон продолжается до октября», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, осенью россияне выбирают для отдыха Крым. По словам эксперта, это более экономичный вариант для путешествий, потому что крымские здравницы придерживаются более лояльной ценовой политики, чем краснодарские. Что касается зарубежных направлений, то лидируют Турция и Египет, а в Таиланд начнут летать ближе к октябрю.

«У россиян популярно побережье курортов Красного моря — Хургада, Шарм-эль-Шейх. Сейчас в Египте уже спадает летняя жара и начинается самый благоприятный период, он продлится где-то до ноября», — уточнил Даниленко.

Также ценами привлекают Мальдивы, до конца следующего месяца там можно найти очень выгодные предложения. А ещё в бархатный сезон россияне выбирают Китай. Из Москвы до курортов КНР есть прямое авиасообщение, добавил эксперт.