По России и за границу: Стало известно, куда дешевле всего полететь в сентябре

Москва — самый популярный город для вылетов в сентябре. Рейсы из столицы забронировали 34% россиян. Об этом сообщает «Газете.ru» со ссылкой на данные сервиса «Авиасейлс». Ещё 11% граждан выбирают Петербург, на третьем месте — Сочи с результатом 7%.

Вылеты из Москвы не только самые популярные, но и самые дешёвые в сентябре, исходя из расчёта стоимости билета туда-обратно на одного человека. Так, меньше всего придётся отдать путешественникам в Казань — от 4300 рублей. На 80 рублей больше должны будут заплатить желающие отправиться в Псков. Полёт в Чебоксары будет стоить от 4750 рублей, почти столько же — в Северную столицу.

При этом из самого Петербурга дешевле всего обойдётся вылет в Москву — от 4750 рублей. Цены на билеты в Мурманск начинаются от 5440 рублей, примерно в такую же сумму обойдётся поездка в Архангельск. Зато из Сочи можно слетать в Минеральные Воды от 4370 рублей, а за Элисту надо отдать не менее 5950 рублей.

Что касается международных направлений, то в сентябре дешевле всего слетать в Белоруссию. Из Москвы в Минск можно вылететь за 7070, а из Петербурга — за 8260 рублей. Путешествие в Армению обойдётся дороже. Билеты из Москвы в Ереван начинаются от 16 660, а из Петербурга — от 22 900 рублей (с одной пересадкой). Билеты из Сочи дешевле — от 12 700 рублей.