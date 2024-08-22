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22 августа, 02:33

Названо главное преимущество ранних бронирований туристических путёвок

Эксперт Мальцев: Раннее бронирование турпутёвок гарантирует наличие мест

Бронировать туры для путешествий лучше сильно заранее, посоветовал РИА «ФедералПресс» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, если турист привязан к конкретной дате или направлению, особенно в высокий сезон, бронировать заранее — лучшее решение. Тем более это гарантирует наличие мест и даёт возможность планировать отпуск и рабочее время. Не привязанным к определённым датам путешественникам Мальцев посоветовал искать спецпредложения и рассчитывать на снижение цен в течение сезона.

«Я думаю, по отечественным направлениям будет увеличение стоимости в сравнении с прошлой осенью от 8 до 12%. Примерно около 10% будет увеличение стоимости по зарубежным направлениям», — пояснил Мальцев.
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Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Нефтеюганска смогла добиться компенсации сорванного заграничного отпуска у МВД, после того как девушку не выпустили из страны из-за ошибки в загранпаспорте. Служители Фемиды оценили нанесённый россиянке ущерб в 170 тысяч рублей.

Обложка ©

Unsplash / Chen Mizrach

Анатолий Симоненко
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