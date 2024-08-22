Названо главное преимущество ранних бронирований туристических путёвок
Эксперт Мальцев: Раннее бронирование турпутёвок гарантирует наличие мест
Бронировать туры для путешествий лучше сильно заранее, посоветовал РИА «ФедералПресс» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, если турист привязан к конкретной дате или направлению, особенно в высокий сезон, бронировать заранее — лучшее решение. Тем более это гарантирует наличие мест и даёт возможность планировать отпуск и рабочее время. Не привязанным к определённым датам путешественникам Мальцев посоветовал искать спецпредложения и рассчитывать на снижение цен в течение сезона.
«Я думаю, по отечественным направлениям будет увеличение стоимости в сравнении с прошлой осенью от 8 до 12%. Примерно около 10% будет увеличение стоимости по зарубежным направлениям», — пояснил Мальцев.
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