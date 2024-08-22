Названо главное преимущество ранних бронирований туристических путёвок

По его словам, если турист привязан к конкретной дате или направлению, особенно в высокий сезон, бронировать заранее — лучшее решение. Тем более это гарантирует наличие мест и даёт возможность планировать отпуск и рабочее время. Не привязанным к определённым датам путешественникам Мальцев посоветовал искать спецпредложения и рассчитывать на снижение цен в течение сезона.