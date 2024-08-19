Главное — начать: Россиянам подсказали, как накопить на долгожданный отпуск
Эксперт Кошелапов: Откладывая на отпуск, не тратьте эти деньги на ненужные мелочи
Обычно, откладывая на отпуск, люди в какой-то момент забывают о своей цели и начинают тратить накопленное на какие-либо неважные вещи. В связи с этим финансовый эксперт Валентин Кошелапов рассказал интернет-изданию Regions о том, как накопить свой капитал и не остаться без долгожданного отдыха.
Специалист подчеркнул, что достаточно приучить себя откладывать 10% от зарплаты каждый месяц. Если это будет уже слишком большая сумма, то можно попробовать начать с 5%.
Эксперт подчеркнул, что, как правило, эти 10% обычно несущественно влияют на жизнь, поэтому некоторые могут даже и не заметить их отсутствие. По его словам, чаще всего такую сумму люди тратят на множество необязательных мелочей.
"Главное — не поддаваться соблазну потратить накопленное. Помните о своей цели и стремитесь к ней. По моему опыту, у клиентов даже появляются дополнительные источники дохода, когда они твёрдо идут к поставленному рубежу, главное — начать", — заключил Кошелапов.
Ранее Life.ru писал, что иногда случается так, что самочувствие ухудшается во время отпуска, нарушая все планы. Немногие знают, что в такой ситуации можно оформить больничный.
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