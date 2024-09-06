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6 сентября, 10:04

Нейросеть «Мистер Улыбка» начала следить за дружелюбием продавцов супермаркетов в Японии, пишут СМИ

SCMP: В Японии ИИ следит за шириной улыбки продавцов супермаркетов

В Японии сеть супермаркетов начала использовать новую технологию. Они внедрили искусственный интеллект, который оценивает улыбки и искренность персонала для повышения качества обслуживания, сообщает портал SCMP.

Система оценки манер продавщиц в Японии. Фото © SCMP

Система оценки манер продавщиц в Японии. Фото © SCMP

Система под названием «Mr Smile» («Мистер Улыбка». — англ.) была разработана японской компанией InstaVR. Утверждается, что программа способна точно оценивать уровень дружелюбия сотрудника по отношению к клиенту. Софт может учитывать более 450 параметров, таких как выражение лица, громкость голоса и сам тон общения.

Компания AEON, внедрившая технологию, отмечает, что за минувший квартал отношение покупателей к персоналу улучшилось в 1,6 раза. В экспериментальной выборке магазинов трудятся 3 400 сотрудников.

Общественность встревожилась из-за такого нововведения. Люди боятся, что технология будет вызывать ещё больше притеснений для работников, которые получают самую низкую оплату труда в Японии.

Сахалин стал площадкой для тестирования дрона "Иволга" с искусственным интеллектом
Сахалин стал площадкой для тестирования дрона "Иволга" с искусственным интеллектом

Недавно Life.ru рассказывал об ужасающих возможностях нейросетей и искусственного интеллекта. Как писало агентство Bloomberg, исследователи утверждают, что чат-боты с ИИ могут помочь создать биологическое оружие, новейший вирусный патоген и уничтожить множество людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PR Image Factory

Николай Рюмин
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