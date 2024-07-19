Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 04:38

Сахалин стал площадкой для тестирования дрона "Иволга" с искусственным интеллектом

Дрон "Иволга" с отечественным ИИ успешно прошёл испытания на Сахалине

В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024", проходящего на Сахалине, успешно завершились испытания беспилотного летательного аппарата "Иволга", оснащённого искусственным интеллектом. Этот прорывной этап стал возможен благодаря совместным усилиям конструкторского бюро "Стратим" и компании "Элвис", разработавшей чип "Скиф" по 28-нм техпроцессу.

Впервые в России беспилотник "Иволга" продемонстрировал свои возможности в автономном режиме, используя отечественный ИИ для обработки данных прямо в полёте.

"Дрон был испытан на аэродроме Пушистый, и его ИИ способен выполнять вычисления на борту, что позволяет минимизировать задержки и повысить эффективность работы устройства", — рассказали ТАСС представители "Стратим".

Система ИИ позволяет дрону распознавать и следовать за человеком в реальном времени. Нейронная сеть, встроенная в чип, определяет местоположение объекта и управляет движением дрона, удерживая заданное расстояние независимо от перемещений человека. Этот процесс делает дрон особенно полезным для различных задач, требующих автономного наблюдения и сопровождения.

"Работа идёт 24/7": Полковник рассказал об успехах российского ВПК
"Работа идёт 24/7": Полковник рассказал об успехах российского ВПК

Напомним, что в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" также впервые успешно реализовали технологию управления беспилотниками через спутник. В этом испытании, организованном компаниями "Спутниковая система "Гонец" и "Геоскан", была продемонстрирована возможность загоризонтного управления и передачи данных между беспилотником и космическим аппаратом, что открывает новые перспективы для контроля и получения информации из труднодоступных зон полёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Интересное
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров