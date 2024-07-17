В России научились управлять беспилотниками из космоса

Технологию управления беспилотником через космический спутник впервые успешно реализовали в России в ходе эксперимента компаний "Спутниковая система "Гонец" (подразделение "Роскосмоса" — Прим. Life.ru) и "Геоскан" во время проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024". Об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее — новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть её потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полёта", — пояснил гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

Он отметил, что новую технологию опробовали во время наземных тестов и полётов на аэродроме 13 по 16 июля. Специалисты оценили возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта на космический аппарат и отправки команд с наземной станции управления "Геоскана" на БВС через спутник.