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17 июля, 08:12

В России научились управлять беспилотниками из космоса

"Роскосмос": В РФ впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник

В России впервые успешно реализовали технологию управления беспилотником через спутник. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

В России впервые успешно реализовали технологию управления беспилотником через спутник. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Технологию управления беспилотником через космический спутник впервые успешно реализовали в России в ходе эксперимента компаний "Спутниковая система "Гонец" (подразделение "Роскосмоса" — Прим. Life.ru) и "Геоскан" во время проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024". Об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее — новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть её потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полёта",пояснил гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

Он отметил, что новую технологию опробовали во время наземных тестов и полётов на аэродроме 13 по 16 июля. Специалисты оценили возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта на космический аппарат и отправки команд с наземной станции управления "Геоскана" на БВС через спутник.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах по развитию спутниковой группировки, что позволит предоставить доступ к высокоскоростному Интернету в малые населённые пункты. По словам российского лидера, это мера поспособствует созданию комфортных условий для живущих там людей.

Юрий Лысенко
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