ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 10:18

Путин: РФ развивает спутниковую группировку для расширения доступа в Интернет

Путин заявил о развитии спутников для расширения доступа в Интернет

РФ намерена развивать группировку своих спутников, чтобы расширить доступ к высокоскоростному Интернету в малых населённых пунктах. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе проводимой во вторник, 18 июня, в Якутске встречи с участниками программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Муравьёв-Амурский – 2030" и молодыми специалистами, которые переехали на Дальний Восток.

"Есть направление для того, чтобы создать комфортную среду для людей, проживающих в малых населённых пунктах. Это развитие высокоскоростного Интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы будем делать и делаем", — отметил президент РФ, добавив, что у России уже имеются достаточно хорошие наработки и достижения в этом вопросе.

Путин: Дальнему Востоку нужна инфраструктура, проект моста на Сахалин не забыт
Путин: Дальнему Востоку нужна инфраструктура, проект моста на Сахалин не забыт

В ходе встречи Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на XXI век. По словам главы государства, эти регионы демонстрируют лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров