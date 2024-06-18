Путин: РФ развивает спутниковую группировку для расширения доступа в Интернет

РФ намерена развивать группировку своих спутников, чтобы расширить доступ к высокоскоростному Интернету в малых населённых пунктах. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе проводимой во вторник, 18 июня, в Якутске встречи с участниками программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Муравьёв-Амурский – 2030" и молодыми специалистами, которые переехали на Дальний Восток.

"Есть направление для того, чтобы создать комфортную среду для людей, проживающих в малых населённых пунктах. Это развитие высокоскоростного Интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы будем делать и делаем", — отметил президент РФ, добавив, что у России уже имеются достаточно хорошие наработки и достижения в этом вопросе.