Доколе кланяться, Антоха: Почему сбежавший в Ригу журналист Долин* побирается в турне и проклинает Россию Отчего журналист Антон Долин* считает, что всё — от «Брата» до «Слова пацана» — плохо, поддерживает отмену нашей культуры и полагает, что Россия должна перед ним каяться. 9 сентября, 21:10 Иноагент Антон Долин* устраивает турне — хочет заработать. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, © Shutterstock / FOTODOM / Aina Jameela, givaga

Сколько Антон Долин* заработает на «плохих русских» за два месяца

Как пишут СМИ-иноагенты, в своей новой книге Антон Долин* исследует роль кинематографа в формировании и укреплении слоя «плохих русских». Осенью запланированы мероприятия в Даугавпилсе, Кишинёве, Ереване, Тбилиси, Риге, Ташкенте, Люксембурге, Лимассоле плюс отдельные «гастроли» по Канаде и США. Но речь о небольших, камерных залах. Среди площадок Life.ru, например, заметил корпус, вмещающий максимум 136 гостей, на территории Ошманского еврейского общинного центра в калифорнийском Пало-Алто. Билеты стоят по-разному. В Америке до 74 долларов, в Прибалтике до 20 евро. «Посмотрим, что выйдет из эксперимента», — признаётся Долин* подписчикам.





При каких условиях Долин* вернётся в Россию

Кинокритик Антон Долин* недавно поставил условия своего возвращения: «Чтобы государство стало другим принципиально — первое обязательное условие, оно должно публично покаяться перед всеми гражданами, которых провозгласило врагами (имеются в виду покинувшие Россию иноагенты. — Прим. Life.ru), и должно сказать от лица всей страны: были не правы, виноваты, это не повторится — а мы тогда подумаем». Такое заявление он сделал в недавнем интервью Мише Понятовскому, начинающему латышскому блогеру с одной тысячей подписчиков. Долин* живописал, как торопливо покидал Россию после начала СВО. Мол, на вопрос близких, что брать с собой, ответил: а представьте, наш дом завтра взорвут.

Антон Долин* ставит условия стране. Фото © Youtube / Миша Понятовский

Что ещё говорил про Россию Долин*

Едва отъехав от границ страны в феврале 2022 года, он нацепил на аватар жовто-блакитный флаг и выдал в соцсетях длинный опус, что народ в России не виноват, а испуган, деморализован, раздавлен, унижен, оболванен и с отобранным достоинством.

— Российская культура долгие годы служила для нас отмазкой. Да мы не знаем демократии, не уважаем личность, терпим унижения. «Зато у нас песни хорошие». Между отменой совести и культуры я бы выбрал отмену культуры! — поддержал отмену России Долин*, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков страны. Недавно он назвал фильм «Александр Невский» фашистским.





Где сейчас Антон Долин*

Аппартаменты Вероники Долиной — в доме слева. Фото © maps.app

Ходили слухи, что кинокритик остановился у мамы во Франции. Его родительница — известная советская поэтесса Вероника Долина. Так же как и сын, она не раздумывая встала на сторону Украины. В первые же дни СВО Долина дала интервью немецкой прессе, где сравнила Россию с Третьим рейхом. Судя по телефонным справочникам Нормандии, она имеет регистрацию в городке Лезьё, в тесной улочке с небольшими домами.

Антон Долин* и его мать Вероника Долина. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Антон Долин*

Ходили слухи, что Антон Долин* живёт в Израиле — в этой стране у него есть гражданство и родственники по покойной сестре. Но оказалось, это не так. Он в Риге. Там же жена кинокритика и его младший сын, уже посещающий одну из рижских школ.

— Впервые в жизни живу на море! Всегда думал, как же так в Москве никакой большой воды рядом нет. Только эта грязнющая Москва-река жуткая. Зато я теперь на море. Зато здесь малосольные огурцы лучше. И чёрный хлеб здесь лучше, чем в Москве. Здесь не тот советский рижский хлеб, а настоящий, произведённый в Риге, — признаётся Долин* местным журналистам.

Что осталось у Антона Долина* в России

«Город художников на Масловке». Фото © 2gis

До начала спецоперации он жил в одной из маминых квартир — малогабаритной трёшке в конструктивистском архитектурном комплексе 1936 года постройки. Сейчас это осовремененный ЖК «Город художников на Масловке». Это район Ленинградского проспекта рядом с Петровским парком и «ВТБ-ареной». Стоимость актива — до 30 млн рублей. Его мать-поэтесса, сравнивая Россию с фашистским режимом, не пренебрегала, однако, пользоваться в Москве царскими хоромами в одном из отреставрированных особняков Малой Дмитровки. Цена — до 100 млн рублей.

* Антон Долин признан в РФ иноагентом.

Авторы Майя Новик