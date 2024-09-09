"Денег не копил, по жизни бедолага": Почему забытый певец Мистер Кредо последние годы не вылезает из неприятностей Стало известно, что Мистера Кредо разыскивают в Казахстане. Певец взял гонорар, но не приехал на выступление. Ранее в России к артисту имели претензии ГИБДД, ФНС и ФССП. Счета арестованы, квартира под обременением, права изъяты. Как сейчас выживает кумир 90-х? 8 сентября, 21:10 Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / i_love_mr.credo, © ТАСС / Владимир Гердо, © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Телеграм-канал SHOT сообщил, что компания – организатор ретро-фестиваля в Казахстане, который состоялся летом этого года, написала заявление в полицию на российского музыканта Александра Махонина, известного как Мистер Кредо. Ранее фирма Suarg Astana подала к артисту иск в суд. Как утверждают представители компании, певец гонорар взял, но на своё выступление не приехал и деньги не вернул.

Организаторы фестиваля сообщили SHOT, что с Махониным о его участии в мероприятии 14 июля договаривались заранее. Артисту перечислили гонорар, а также выполнили все его "многочисленные условия по райдеру".

Исполнитель хитов "Чудная долина" и "Медляк" получил 5,4 млн рублей, однако на концерте так и не появился. Более того, выяснилось, что он не появился даже в Казахстане. Мистер Кредо якобы не смог вылететь из Москвы из-за долгов перед налоговой. Помощники музыканта объяснили казахским партнёрам, что, узнав об этом, они попытались отправить его в Астану через Минск, но тут оказалось, что у Махонина просрочен загранпаспорт.

По данным SHOT, налоговой музыкант был должен около 300 тыс. рублей. Впрочем, сейчас, кажется, долг уже погашен — ИНН артиста пропал из списков неплательщиков. Впрочем, и по сей день в отношении Мистера Кредо Федеральная служба судебных приставов ведёт 37 исполнительных производств сразу по двум адресам его пребывания: в Москве и родном Екатеринбурге.

Судя по данным ФССП, в столице артист набрал 40 тыс. рублей в виде штрафов ГИБДД, а в уральской столице с него пытаются взыскать "налоги и сборы, включая пени".

Задолженности висят на артисте по сей день. Фото © fssp.gov

Как Мистер Кредо живёт сейчас

Кажется, бешеная народная слава, обрушившаяся в 90-х годах на странного артиста, певшего в аравийской куфии и очках, должна была обеспечить безбедную старость не только ему, но и его детям. Песни Мистера Кредо годами не выходили из ротаций музыкальных радиостанций на всём постсоветском пространстве. Сотни аншлагов, перспективные бизнес-знакомства и поддержка слушателя. Всё это должно было трансформироваться в успех, бизнес и деньги. Но что-то пошло не так.

Сейчас, по крайней мере на внешний взгляд, дела у 52-летнего Александра Махонина идут так себе. Его продюсерский центр, открытый ещё на волне успеха — в 2005 году, закрылся в 2016 году с формулировкой "недействующее юридическое лицо". После этого, по крайней мере официально, бизнесом музыкант больше не занимался — как ИП не регистрировался, в списках самозанятых не числится.

Об официальных доходах певца известно не много: Life.ru выяснил, что небольшой доход ему (по крайней мере ещё недавно) приносили отчисления Российского авторского общества и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Причём речь может идти о небольших суммах — не более пары сотен тысяч рублей в год.

После закрытия своей фирмы Махонин активно распродавал студийное музыкальное оборудование на одном из сайтов бесплатных объявлений. За дорогие (и иногда раритетные) железки артист в общей сложности выручил около полутора миллионов рублей.

Похоже, сейчас Мистер Кредо если и творит музыку, то уже на компьютере — без "ламповых" железяк. Фото © avito

Почему Мистер Кредо не появляется на публике

В соцсетях Мистер Кредо почти не активен. Свой ютуб-канал с 600 тыс. подписчиков, несмотря на всеобщее обожание и просьбы в комментариях не пропадать, он забросил в 2020 году. Последним видео стала композиция "Квентин Карантино", посвящённая пандемии ковида. Закрыты страницы и на других запрещённых в России площадках.

Найти артиста можно лишь в ВК — здесь на Махонина подписано всего 7,3 тыс. человек. Зато из постов музыканта напрашивается предположение, что сейчас он может зарабатывать написанием музыки для стоков. Кроме того, Мистер Кредо активно борется с распространением пиратских версий своего контента на больших стриминговых площадках.

А в 2022 году он собирался засудить один из российских телеканалов и шоумена Михаила Галустяна на 30 млн рублей за использование его музыки. Судя по сайту Останкинского районного суда, иск действительно появился в суде в октябре того же года, но уже в декабре заявление было возвращено истцу без удовлетворения.

Похоже, Мистер Кредо не смог правильно составить исковое заявление. Фото © mos-gorsud

Чем владеет музыкант

Живёт Александр Махонин (по крайней мере де-юре) не шикуя. В последние годы его можно встретить возле одной из обычных высоток в столичном районе Коньково. Здесь, на улице Островитянова, Мистер Кредо занимает квартиру площадью чуть более 76 квадратных метров. Подобные в этом доме можно купить в пределах 25 млн рублей. Судя по данным ЕГРН, сейчас жилплощадь может находиться под обременением.

В Екатеринбурге есть ещё одна квартира — она находится в Чкаловском районе города на улице Родонитовой. В обычной панельной высотке расположена двушка площадью 53,5 кв. метров — возможно, это жильё родителей. Впрочем, похоже, здесь артист бывает довольно часто — последние исполнительные производства, заведённые ФССП Екатеринбурга, датируются 2024 годом.

Известно также, что в последнее время музыкант катался на кроссовере BMW X5, на котором и накатал 40 тыс. рублей штрафов, а до него артист водил престижный полноразмерный американский седан Chrysler 300C.

Впрочем, возможно, сейчас музыкант и вовсе безлошадный. В августе 2022 года за большие просрочки по оплате штрафов ГИБДД (на тот момент в отношении Кредо ФССП вела 55 исполнительных производств) Гагаринский районный суд Москвы постановил лишить его водительских прав. На эту вынужденную меру судья пошла после того, как выяснилось, что на арестованных счетах музыканта пусто и платить ему нечем.

Как живёт сын Мистера Кредо

У Александра Манохина есть сын Арсений — он прописан в московской квартире отца. 29-летний парень серьёзно занимается спортом, судя по спортивным сайтам, играл в футбол, а официально работал в сфере закупок в крупных производственных компаниях. Весной 2019 года он неожиданно решил попробовать свои силы в бизнесе.

Тогда он стал соучредителем фирмы "Стройкомплексинвест", занимавшейся строительством жилых и нежилых зданий. Компания просуществовала всего два года и была ликвидирована ФНС в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений. Впрочем, за неполный первый год работы через счета фирмы успело пройти 40 млн рублей. После этого официально Арсений Махонин бизнесом не занимался.

Что интересно, с ликвидацией фирмы замолчали и соцсети парня, последнее обновление произошло летом того же года.

Авторы Евгений Кузнецов