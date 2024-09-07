ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 19:17

21 ученик погиб, 70 пропали без вести при пожаре в школьном общежитии в Кении

При пожаре в общежитии школы Hillside Endarasha Academy города Ньери в Кении погиб 21 ученик. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на кенийские власти.

Пожар в общежитии Кении. Видео © X / World News

Как сообщил вице-президент страны Ригати Гачагуа, ещё 70 детей числятся пропавшими без вести. Уточним, что здание вспыхнуло в ночь с 5 на 6 сентября и продолжает гореть до сих пор.

Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове
Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове

Ранее Life.ru сообщал, что в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве произошёл пожар. Сообщалось, что возгорание было зафиксировано в подвальном помещении одного из корпусов центра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oxanaso

Александра Мышляева
  • Новости
  • кения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров