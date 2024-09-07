21 ученик погиб, 70 пропали без вести при пожаре в школьном общежитии в Кении

При пожаре в общежитии школы Hillside Endarasha Academy города Ньери в Кении погиб 21 ученик. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на кенийские власти.

Пожар в общежитии Кении. Видео © X / World News

Как сообщил вице-президент страны Ригати Гачагуа, ещё 70 детей числятся пропавшими без вести. Уточним, что здание вспыхнуло в ночь с 5 на 6 сентября и продолжает гореть до сих пор.