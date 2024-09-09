Украины больше нет: Какое оружие получит Зеленский после встречи в Рамштайне Военный эксперт Александр Степанов — о том, какое оружие получит Киев после визита Зеленского на авиабазу Рамштайн, сколько продлится агония киевского режима и что не расскажут в новостях. 8 сентября, 21:07 Министр обороны США Ллойд Остин и глава киевского режима Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи на базе ВВС США Рамштайн. Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Реальные итоги встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с министрами обороны США и Германии на авиабазе Рамштайн 6 сентября, где Украина фактически призвала остановить конфликт, отличаются от новостных заголовков настолько, что миру впору хоронить проект "Украина".

Подготовка Зеленского к встрече

Личный вызов Зеленского на ковёр к Ллойду Остину — предводителю сходки западников на базе Рамштайн, может свидетельствовать о переломном этапе "проекта Украина". Косвенно это подтверждает зачистка администрации в Киеве.

Напомню, покинул пост крайне далёкий от дипломатического этикета и традиций человек-мем — одиозный Дмитрий Кулеба. Также в отставку подали вице-премьер, министр по реинтеграции Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам интеграции в НАТО и ЕС Ольга Стефанишина. И это в преддверии сверки часов министров обороны Альянса по украинскому кейсу. Внешняя политика явно провалена, а попытки интеграции в "дружную западную семью", судя по всему, успехом также не увенчались. Да и не нужны там такие родственнички со шлейфом...

Однако не стоит недооценивать основного противника. Украинский проект будут выжимать досуха, до последнего обитателя этого несостоявшегося государства, продолжая монотонную и уже более сдержанную накачку оружием.

Сколько продлится агония киевского режима

Эту точку эскалации Вашингтону необходимо подпитывать, поддерживать в боеготовом состоянии до следующего этапа — передачи эстафеты соседям. Не зря отдельно формируется прибалтийский плацдарм и идёт развёртывание военной инфраструктуры в Северной Европе. Плюс не снимаем со счетов потенциал Молдавии, с 2022 года министр обороны которой, якобы сохраняя "нейтральный статус наблюдателя", регулярно присутствовал на посиделках в Рамштайне.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA

Информация о возможном размещении на молдавских аэродромах переданных Киеву F-16 сохраняет актуальность. А затронутая на встрече украинской стороной тема применения систем ПВО с сопредельных территорий для уничтожения российского высокоточного оружия — в повестке. К примеру, юго-восточная часть Молдавии вполне пригодна для обеспечения дистанционного прикрытия средствами ПРО-ПВО военной инфраструктуры ВСУ под Одессой, в том числе складов хранения и сборки БЭКов и БПЛА.

Какое оружие получит Киев из разных стран

Несмотря на высокое искусство побирушничества Зеленского, Киев получил более чем скромные обещания от США — военную помощь в размере $250 млн, включая некоторое количество бронетехники и ракеты для "Хаймарс". С учётом повышенного расхода данных систем в ходе курской операции с 15 августа российскими силами ликвидировано девять M142 HIMARS и четыре M270 MLRS, это больше, чем за весь 2023 год, боекомплекты под данные изделия скоро могут стать невостребованными по причине отсутствия пусковых установок.

Наследники нацистской Германии из ФРГ оказались более щедры — совместно с Нидерландами и Данией они готовы наскрести по сусекам олдскульные и потрёпанные жизнью 77 танков Leopard 1A5. Без динамической защиты, то есть фактически одноразовые коробки — утилизаторы личного состава на гусеницах. Выстрел из ПТРК "Корнет" и даже РПГ-7 вряд ли оставит им шансы на дальнейшую боевую эксплуатацию.

Также ВСУ обещано передать 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Изделия довольно эффективные, но "Ланцеты" с ними справляются с филигранной точностью.

Panzerhaubitze 2000. Фото © Wikipedia / Spc. Nathanael Mercado

Однако это всё же публичная часть обещанной помощи и достигнутых договорённостей. Для окончательного втягивания Бундесвера в противостояние с Россией Пентагон давно продавливает поставки киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus. Убеждён, что этот вопрос был также на повестке. Вполне возможно, что публичную санкцию на удары вглубь территории РФ Киев получит именно на эти системы. Круговая порука НАТО под эгидой Вашингтона — ничего личного. Берлин, как и остальные, должен формально пройти точку невозврата в этом глобальном противостоянии с РФ.

Отличилась в этот раз Канада. Всё-таки там одна из самых больших украинских националистических диаспор в мире, там нацистским преступникам в парламенте аплодируют стоя. По итогам участия в заседании контактной группы министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что братьям меньшим из Киева будет поставлено аж 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним. Поясняю — это именно те комплектующие, которые могут существенно дополнить самостоятельный сборочный потенциал различных типов ударных дронов и "вундерваффе" с украинским окрасом.

Вспоминаются массовые вбросы западных медиа про очередной "gamechanger" от остатков киевского ВПК — дальнобойной ракеты со звучным названием "Паляница". Кстати, литовские тигры даже погрозились внести свою долю в эту "прорывную технологию" в размере 10 млн евро. Не ATACMS, конечно. Но количество канадских комплектующих всё же внушительное.

Также обещанные канадскими соучастниками военных преступлений киевского режима ходовые части от 64 списанных боевых разведывательных машин LAV-25 ни что иное, как опорный потенциал для создания автономных ударных платформ. Эти технологии активно отрабатываются американской промышленностью на украинском испытательном полигоне, а также эстонским производителем наземных боевых систем Milrem Robotics. Возможно, старые ходовые части от LAV-25 попытаются оживить и оснастить дистанционно-управляемыми боевыми модулями. Версия, но вполне рабочая. Следует отметить, что всего с февраля 2022 года Канада выделила Украине в общей сложности более $19,5 миллиарда помощи.

Канадская боевая разведывательная машина LAV-25. Фото © Wikipedia

К сухому остатку — ожидания Киева неоправданны, военная помощь сокращена, инициатива поддержки со стороны ключевых игроков блока носит формальный характер. Цель — сохранение остатков жизнеспособности "основного тарана" на российском направлении. Выделенные США 250 млн долларов напоминают сбор на ритуальные услуги для прощания с командой Зеленского.

Вместе с тем, удары вглубь территории РФ будут, никакие санкции никому не нужны — всё планируется в Пентагоне. Красные линии они намерены продавливать, вероятно, до момента обратной отдачи сжатой пружины терпения Москвы. Однако обратное значение суммарного коэффициента жёсткости ответа может превзойти прогнозы и ожидания Вашингтона.

Авторы Александр Степанов