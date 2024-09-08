Россиянам объяснили, как получить у банка кредитные каникулы
Эксперт Алексеев: Кредитную паузу можно взять, если доходы упали на 30%
Люди, взявшие кредит в банке, имеют право отсрочить платежи при нескольких обстоятельствах. Кто может рассчитывать на так называемые каникулы, объяснил эксперт проекта «За права заёмщиков» Народного фронта Михаил Алексеев в интервью радио Sputnik.
По его словам, кредитную паузу можно взять в случае, если доходы упали не меньше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Также отсрочки полагаются участникам СВО и членам их семей или людям, чей доход упал из-за перевода на другое место работы или серьёзной болезни. Эксперт уверен, что в критической ситуации банки с высокой вероятностью должны пойти навстречу заёмщику.
«Человек может обратиться в банк и взять кредитные каникулы до шести месяцев, доказав, что доходы упали. Сейчас законодательство, в принципе, поддерживает должника. Даже при банкротстве можно заключить локальное мировое соглашение, когда ипотеку должник продолжит платить, а остальные долги спишут. Банки на это смотрят с пониманием», — рассказал Михаил Алексеев.
Но порой банки могут идти на уловки, предлагая, например, платить пока только проценты и отодвинуть на полгода основной долг. В таком случае тоже лучше брать кредитные каникулы, поскольку они более выгодные, добавил эксперт.
Ранее Life.ru писал, что за первое полугодие 2024 года физическим лицам было предоставлено 153,6 тысяч кредитных и ипотечных каникул. Повышенный спрос людей к такому виду льготы произошёл на фоне роста объёма кредитования. Стоит отметить, что в отличие от реструктуризации, ипотечные каникулы могут предоставляться один раз.