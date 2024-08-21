Центробанк рассказал Life.ru, сколько россиян за полгода смогли оформить ипотечные каникулы

За I полугодие 2024 года в ЦФО физическим лицам предоставлено 153,6 тыс. кредитных и ипотечных каникул, из них почти 95 тыс. — в Московском регионе, а в регионах Черноземья — почти 25 тыс. Такую аналитику по запросу Life.ru предоставили в Центробанке.

Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев. В отличие от реструктуризации, ипотечные каникулы могут предоставляться один раз. Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

По данным регулятора, на фоне роста объёма кредитования люди проявляли повышенный спрос к отсрочкам по выплатам.

"По сравнению с I кварталом 2024 года количество заявок на кредитные и ипотечные каникулы, поступивших в апреле-июне, увеличилось почти на 26%. Дополнительным фактором роста заинтересованности в кредитных каникулах стало увеличение с 1 января 2024 года максимального размера кредита, в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода", — говорится в поступивших в редакцию материалах.

Кому положены ипотечные каникулы? Ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию, при соблюдении следующих условий: сумма кредита или займа на момент выдачи не превышала 15 млн рублей;

жилье, на которое взят кредит или заем, является для заемщика единственным;

ранее по этому кредиту или займу ипотечные каникулы не предоставлялись (это условие не применяется при обращении заемщика к кредитору в связи с проживаем в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации). Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Малый и средний бизнес в ЦФО получил более 4,5 тыс. реструктуризаций, при этом почти половина из них оформлены в Московском регионе.