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8 сентября, 09:35

«Русская Кардашьян» Bearwolf подняла ценник на концерты из-за массового хейта

Валерия Bearwolf Василевская. Обложка © Telegram/Valeriya Bearwolf

Валерия Bearwolf Василевская. Обложка © Telegram/Valeriya Bearwolf

Новая «Русская Ким Кардашьян» словила массовый хейт за свои зафорсившиеся в TikTok и поделившие слушателей на два лагеря песни. Артистка отреагировала экстравагантно: в два раза подняла ценник на свои выступления — ₽600 тысяч за 8 треков, пишет SHOT.

27-летняя фитоняша Валерия Bearwolf — автор вирусного трека GODZILLA, под который подростки-тиктокеры сняли почти 70k роликов. А миллениалы в свою очередь обрушили на Bearwolf волну хейта за примитивный текст и раздражающую мелодию.

Остановить конвейер глагольных рифм негативными комментами не удалось. Лера дропнула трек «Один в поле воин», который вызвал ещё больше недовольства в Сети, и подняла цену за свой корпорт с ₽350 тысяч до ₽600 тысяч.

SHOT выяснил требования самой раздражающей певицы-фитоняшки прямо сейчас. Они пока вполне человеческие. Два номера в гостинице — минимум четыре звезды. В клубе — охраняемая гримёрка. Внутри должны быть четыре бутылки диетической колы, мясная, фруктовая и сырная нарезки, четыре литра воды и желательно кальян.

Валерия Василевская (это её настоящее имя) родом из Владивостока, а прославилась в Сети тем, что с помощью фитнеса приобрела сексуальную фигуру и отобрала звание «Русской Ким Кардашьян» у другой фитоняши — 29-летней Анастасии Квитко. В запрещённой соцсети, где любят выкладывать еду, набрала 2 млн подписчиков.

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Юрий Лысенко
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