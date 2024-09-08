«Русская Кардашьян» Bearwolf подняла ценник на концерты из-за массового хейта

Новая «Русская Ким Кардашьян» словила массовый хейт за свои зафорсившиеся в TikTok и поделившие слушателей на два лагеря песни. Артистка отреагировала экстравагантно: в два раза подняла ценник на свои выступления — ₽600 тысяч за 8 треков, пишет SHOT.

27-летняя фитоняша Валерия Bearwolf — автор вирусного трека GODZILLA, под который подростки-тиктокеры сняли почти 70k роликов. А миллениалы в свою очередь обрушили на Bearwolf волну хейта за примитивный текст и раздражающую мелодию.

Остановить конвейер глагольных рифм негативными комментами не удалось. Лера дропнула трек «Один в поле воин», который вызвал ещё больше недовольства в Сети, и подняла цену за свой корпорт с ₽350 тысяч до ₽600 тысяч.

SHOT выяснил требования самой раздражающей певицы-фитоняшки прямо сейчас. Они пока вполне человеческие. Два номера в гостинице — минимум четыре звезды. В клубе — охраняемая гримёрка. Внутри должны быть четыре бутылки диетической колы, мясная, фруктовая и сырная нарезки, четыре литра воды и желательно кальян.