Черниговская назвала большой ошибкой отказ от долгосрочных планов

Многие привыкли строить планы только на ближайший год жизни, однако это в корне неправильно, заявила Kp.ru один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики, директор Института когнитивных исследований, профессор СПбГУ и академик РАО Татьяна Черниговская.

«Мой друг Александр Аузан (декан экономического факультета МГУ. — Прим. Life.ru), всегда говорит, что наша беда, что мы строим короткие планы — на год, на два. А что будет через 15 лет? Никто не строит длинные планы. И это большая ошибка», — считает Черниговская.

Она также высказалась о режиме многозадачности, в котором сегодня живёт современное поколение. Черниговская заявила, что этот способ обработки информации нельзя назвать плохим или хорошим, однако полученные таким образом данные могут быстро исчезнуть.

«Новое поколение — это люди, у которых другая скорость. Они много могут делать параллельных вещей. Моя претензия к ним, что они берут много, но не глубоко. Это по поверхности. <…> Это не знания. Это некая информация, которая к ним как попала, так и улетит», — добавила нейролингвист.