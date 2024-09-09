Задержан экс-глава крымского МЧС
Экс-глава МЧС по Крыму Садаклиев задержан по подозрению в превышении полномочий
Экс-министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает 9 сентября «Mash на волне».
Следственные действия с участием Сергея Садаклиева. Видео © Mash на волне
В начале августа бывший министр ушёл в отставку по собственному желанию. Месяцем раньше отличился его помощник: попался за рулём внедорожника без прав, которые у него отобрали за вождение под несовместимыми с управлением транспортным средством препаратами.
А ранее в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов наличными. Устанавливаются другие причастные к коррупционной схеме.