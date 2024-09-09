Голодный «Карлсон» залетел в дом петербурженки, приземлился на кухне и потребовал горячей еды

В Санкт-Петерюбурге задержали неизвестного мужчину, который без стеснения залез в чужую квартиру по строительным лесам. 37-летний «Карлсон» залетел аж на шестой этаж и приземлился на кухне, сообщает вневедомственная охрана по СПб и ЛО.

Мужчина залез в чужую квартиру на шестом этаже по строительным лесам. Видео © VK / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Хозяйка квартиры заметила гостя на кухне. Он, никому не мешая, спокойно рылся в холодильнике жильцов. Во время диалога парень просил покормить его «горячей нормальной едой». Женщина вызвала полицию и начала снимать «Карлсона» из Северной столицы на телефон.

​«Незамедлительно прибыв по данному адресу, к росгвардейцам обратилась жительница квартиры, сообщившая, что, придя на кухню, увидела неизвестного мужчину, который заглядывал в холодильник, после чего покинул помещение, убежав через открытое окно», — сообщили во вневедомственной охране.

В итоге мужчину задержали в момент, когда он заглядывал в соседние окна. Ранее он уже был судим за мошенничество.