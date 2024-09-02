В США голодный вор вскрыл дом, пообедал и оставил записку
В США проникший в дом вор приготовил спагетти и извинился перед владельцами
В США вор забрался в дом, пообедал, помыл посуду и скрылся. Интересный инцидент произошёл в закрытом посёлке Клирвуд в штате Вашингтон. Хозяин коттеджа рассказал, что в конце августа вернулся домой из поездки и обнаружил на столе послание, написанное на салфетке.
«Мне очень нужна была еда, и я проник в ваш дом. Пожалуйста, простите меня, я съел вашу еду, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваш аппарат для приготовления попкорна не работал должным образом», — говорилось в письме, передаёт издание Metro.
По словам хозяина, по прибытии из командировки он заметил выбитое в его доме окно. Он сразу же побежал осматривать помещение на предмет пропажи дорогих вещей. Как оказалось, голодный злоумышленник лишь приготовил спагетти, помыл посуду, убрал одеяла, которые использовал. С собой он ничего не взял.
В полиции округа отметили, что вор-интилегент уже орудовал в районе. По их словам, до этого преступник пытался забраться в некоторые другие дома в посёлке, а также взломал машину одной из местных жительниц. Правоохранители ещё ищут злоумышленника.
Ранее Life.ru писал, что супружеская пара из Москвы забыла запереть квартиру на ночь, поэтому утром им пришлось встречать незваную гостью. Незнакомая им женщина зашла в дом, разговаривая сама с собой, и уселась за стол завтракать. Пока силовики были в пути, настойчивую незнакомку накормили мюсли с молоком.
Shutterstock / FOTODOM / gianni31 joker