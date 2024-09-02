В США голодный вор вскрыл дом, пообедал и оставил записку

В США вор забрался в дом, пообедал, помыл посуду и скрылся. Интересный инцидент произошёл в закрытом посёлке Клирвуд в штате Вашингтон. Хозяин коттеджа рассказал, что в конце августа вернулся домой из поездки и обнаружил на столе послание, написанное на салфетке.

«Мне очень нужна была еда, и я проник в ваш дом. Пожалуйста, простите меня, я съел вашу еду, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваш аппарат для приготовления попкорна не работал должным образом», — говорилось в письме, передаёт издание Metro.

По словам хозяина, по прибытии из командировки он заметил выбитое в его доме окно. Он сразу же побежал осматривать помещение на предмет пропажи дорогих вещей. Как оказалось, голодный злоумышленник лишь приготовил спагетти, помыл посуду, убрал одеяла, которые использовал. С собой он ничего не взял.

В полиции округа отметили, что вор-интилегент уже орудовал в районе. По их словам, до этого преступник пытался забраться в некоторые другие дома в посёлке, а также взломал машину одной из местных жительниц. Правоохранители ещё ищут злоумышленника.