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28 июля, 15:31

Москвичи не закрыли дверь в квартиру и наутро нашли на кухне незнакомку

Супружеская пара из Москвы забыла запереть квартиру на ночь, поэтому утром им пришлось встречать незваную гостью. Незнакомая им женщина зашла в дом, разговаривая сама с собой, и уселась за стол завтракать. Об этом рассказал хозяин жилища.

Москвичи не закрыли дверь и наутро нашли женщину на кухне. Видео © Telegram / Газета.ru

"Мы проснулись от того, что дверь в квартиру хлопнула. Ей было по барабану абсолютно, она не удивилась нам. Было непонятно, употребила она что-то или страдает шизофренией. Она сама с собой разговаривала, хотела выбросить со стола зеркало, потому что увидела своё отражение и начала его прогонять. Мы вызвали полицию", — рассказал хозяин квартиры в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, пока силовики были в пути, женщину накормили мюсли с молоком. На всякий случай владельцы квартиры убрали все острые предметы с поверхностей. После завтрака гостья взяла свой телефон и скрылась в неизвестном направлении, однако позже вернулась на этаж с чужим самокатом.

Выяснилось, что женщина живёт в соседнем подъезде и, видимо, перепутала квартиры. По словам соседей, она много пьёт, поэтому в поведении могут наблюдаться такие сдвиги. Полиция уже передала беспредельщицу медикам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что житель Санкт-Петербурга стал жертвой воров. Неизвестные проникли в его квартиру и вскрыли сейф с деньгами. В общей сложности злоумышленники похитили десять миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / Газета.ru

Александра Мышляева
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