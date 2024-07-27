"Ирония судьбы. Выходные скуфа": Незнакомец ворвался на чужую дачу, два дня пил и отсыпался в чужих трусах
SHOT: Москвич обнаружил незнакомца в своём коттедже, который жил там два дня
Житель Москвы обнаружил на своей даче постороннего мужчину, который забрался в коттедж и два дня опустошал холодильники и бар. Об этом пишет SHOT.
Пострадавший рассказал, что летом живёт на даче во Внукове, однако на прошлой неделе с женой и детьми ездил в Санкт-Петербург. Вернувшись в дом, он обнаружил открытую дверь, выбитое окно и незнакомца в его трусах с акулками в спальне. В других комнатах был бардак, запасы алкоголя были опустошены, а еда из холодильников была съедена.
Владелец не стал будить незваного гостя, а вызвал полицию. Правоохранители подняли незнакомца и пригласили в отдел. Тот признался, что отдыхал на чужой даче двое суток. Документов при нём не было, личность ещё устанавливают, так как "отдыхающий" пока рассказать о себе не в состоянии из-за опьянения.
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