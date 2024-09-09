Правительство уточнило порядок льготного проезда военных на личном авто

Военным будут возмещать затраты на использование личной машины. Об этом сообщили в Правительстве России.

«Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, военные имеют право на такую компенсацию в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Однако ранее на личные авто это не распространялось. До этого можно было получить компенсацию только за поездки на поезде или самолёте, предоставляя проездные документы. Порядок возмещения расходов за использование личного автотранспорта будут определять в МВД, Министерстве обороны и других федеральных органах.