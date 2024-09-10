Эксперт по фэншуй назвала предметы, которые помогут добиться успехов в учёбе

Желающим добиться успехов в учёбе поможет древняя философия китайских мудрецов, уверена эксперт по фэншуй Валентина Боброва. В беседе с «Москвой 24» она перечислила предметы, способные стать талисманами для школьников и студентов.

К примеру, в зависимости от конкретных целей дома следует разместить пагоду с разными ярусами. Раньше в Китае в этих сооружениях хранили святыни и важнейшие тексты, поэтому они стали ассоциироваться с защитой человека и ясностью ума.

«Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учёбе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по её словам, добиться успехов в учёбе помогут хрустальные шар и глобус. Первый талисман приносит удачу на экзаменах, а второй помогает в освоении новых знаний. Важную роль играет расположение символов. Эксперт отметила, что их нужно поставить в секторе знаний: в северо-восточной части дома или на рабочем столе ученика.