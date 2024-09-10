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10 сентября, 09:34

Пользователи фиксируют сбой в работе Telegram

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Пользователи в ряде регионов России жалуются на сбой в работе Telegram. Сообщения в мессенджере «подвисают», медиафайлы не грузятся. Причины сбоя в работе сервиса неизвестны. Корреспондент Life.ru убедился, что на данный момент десктопная версия не работает вообще, а мобильная работает с перебоями.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост после задержания во Франции. Бизнесмен заявил, что «99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности» и рассказал об изменениях в работе мессенджера.

Алексей Берковиц
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