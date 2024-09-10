Пользователи фиксируют сбой в работе Telegram

Пользователи в ряде регионов России жалуются на сбой в работе Telegram. Сообщения в мессенджере «подвисают», медиафайлы не грузятся. Причины сбоя в работе сервиса неизвестны. Корреспондент Life.ru убедился, что на данный момент десктопная версия не работает вообще, а мобильная работает с перебоями.